https://news.day.az/world/1722950.html Град размером с мяч для гольфа обрушился на Австралию - ВИДЕО В Австралии зафиксированы сильный град и ветер с порывами до 100 километров в час, сообщает Day.Az со ссылкой на ABC News. Град размером с мяч для игры в гольф выпал в штате Квинсленд. "Градины были очень крупными, всё дорожное движение в какой-то момент остановилось", - рассказали местные жители.
Град размером с мяч для гольфа обрушился на Австралию - ВИДЕО
В Австралии зафиксированы сильный град и ветер с порывами до 100 километров в час, сообщает Day.Az со ссылкой на ABC News.
Град размером с мяч для игры в гольф выпал в штате Квинсленд.
"Градины были очень крупными, всё дорожное движение в какой-то момент остановилось", - рассказали местные жители.
Кроме того, град пробивал пластиковые парники.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре