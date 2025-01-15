Град размером с мяч для гольфа обрушился на Австралию

В Австралии зафиксированы сильный град и ветер с порывами до 100 километров в час, сообщает Day.Az со ссылкой на ABC News.

Град размером с мяч для игры в гольф выпал в штате Квинсленд.

"Градины были очень крупными, всё дорожное движение в какой-то момент остановилось", - рассказали местные жители.

Кроме того, град пробивал пластиковые парники.