https://news.day.az/sport/1722960.html Шахдаг завершил этап, эстафету приняла Андорра Серия Кубка мира по лыжному альпинизму, один из которых на днях завершился в Шахдаге, включает восемь этапов. Как передает Day.Az со ссылкой наİdman.biz, после Шахдага следующей остановкой для спортсменов будет Аринсал-Ля Массана (Андорра). Там 25-26 января состоится третий этап Кубка мира.
Шахдаг завершил этап, эстафету приняла Андорра
Серия Кубка мира по лыжному альпинизму, один из которых на днях завершился в Шахдаге, включает восемь этапов.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после Шахдага следующей остановкой для спортсменов будет Аринсал-Ля Массана (Андорра). Там 25-26 января состоится третий этап Кубка мира.
Отметим, что турниры являются этапом олимпийской квалификации. На них участники зарабатывают очки в борьбе за лицензии на Зимние Игры-2026.
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