Шахдаг завершил этап, эстафету приняла Андорра

Серия Кубка мира по лыжному альпинизму, один из которых на днях завершился в Шахдаге, включает восемь этапов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после Шахдага следующей остановкой для спортсменов будет Аринсал-Ля Массана (Андорра). Там 25-26 января состоится третий этап Кубка мира.

Отметим, что турниры являются этапом олимпийской квалификации. На них участники зарабатывают очки в борьбе за лицензии на Зимние Игры-2026.