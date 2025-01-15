Обращение Дорожной полиции к водителям

В Баку, на Абшеронском полуострове и в других районах Азербайджана продолжается туманная и дождливая погода, что создает повышенную опасность для водителей и увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД.

"Несмотря на многократные предупреждения, к сожалению, часто водители неправильно оценивают погодные условия и не учитывают рекомендации, что может привести к нежелательным последствиям.

Главное управление Государственной дорожной полиции снова обращается к водителям с настоятельной просьбой соблюдать безопасный скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям в туман и дождь. Также важно соблюдать дистанцию, следить за исправностью автомобиля, особенно за состоянием внешних осветительных приборов, а также строго придерживаться правил безопасности при обгонах, маневрировании, остановках и стоянке", - говорится в заявлении.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az