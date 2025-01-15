https://news.day.az/politics/1722991.html Посол РФ в Ереване был вызван в МИД Армении Посол России Сергей Копыркин в среду был вызван в МИД Армении страны, где ему вручили ноту протеста. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, причиной для такого решения стала программа "Вести недели" на ВГТРК.
Посол РФ в Ереване был вызван в МИД Армении
Посол России Сергей Копыркин в среду был вызван в МИД Армении страны, где ему вручили ноту протеста.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, причиной для такого решения стала программа "Вести недели" на ВГТРК.
Отметим, что 12 января в итоговой программе Дмитрия Киселева вышел репортаж на тему азербайджано-армянских отношений, открытия региональных коммуникаций и решения правительства Армении поддержать процесс вступления в ЕС.
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