Посол РФ в Ереване был вызван в МИД Армении

Посол России Сергей Копыркин в среду был вызван в МИД Армении страны, где ему вручили ноту протеста.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, причиной для такого решения стала программа "Вести недели" на ВГТРК.

Отметим, что 12 января в итоговой программе Дмитрия Киселева вышел репортаж на тему азербайджано-армянских отношений, открытия региональных коммуникаций и решения правительства Армении поддержать процесс вступления в ЕС.