Тайна дешевой курятины

В последние дни на рынках и у выходов из метро Азербайджана появилась курятина, цена которой вызывает вопросы. Одна тушка продается всего за 3 маната, и на ней отсутствует информация о производителе. Продавцы утверждают, что это мясо деревенской курицы, хотя реальные цены на такую курятину выше заявленной.

Как же появилась столь дешевая курица?

Как передает Day.Az, председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов объяснил в интервью Bizim.Media, что курицы по цене 3 маната уже давно присутствуют на рынке, а их продажи особенно активизируются осенью.

Эти птицы выращиваются на птицефабриках с двумя целями: для получения яиц и мяса. Когда курицы теряют способность нестись, их отправляют на убой. Однако мясо таких кур бывает жестким, и потому оно часто используется для производства колбас или же продается без упаковки. В некоторых случаях такие курицы могут быть выданы за деревенские.

Пресс-служба Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ответ на запрос Bizim.Media, уточнила, что ведомство контролирует безопасность продуктов на основе оценки рисков как для импортированных товаров, так и для местного производства. Все продукты проходят экспертизу на таможне, а также выборочные проверки в торговых точках. Нарушения пресекаются. В соответствии с законом о "Пищевой безопасности", маркировка товаров должна быть четкой, точной и доступной для потребителей.

Если граждане сталкиваются с нарушением своих прав, они могут обратиться в колл-центр "1003" Агентства или воспользоваться мобильным приложением E-Qidam.