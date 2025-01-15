Российский бизнес уходит из Армении

На фоне обсуждения планов Армении вступить в Евросоюз российский бизнес начал осторожнее относиться к сотрудничеству с этой страной и по ряду направлений в 2024 году уже отмечалось сворачивание активности.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.

"К сожалению, уже в прошлом году мы начали видеть, что под воздействием дискуссий о вступлении в ЕС российский бизнес стал осторожнее относиться к дальнейшему поддержанию и развитию экономических связей с Арменией. Мы видели, что по ряду направлений началось сворачивание деловой активности", - сказал он.

Решение правительства Армении направить в парламент законопроект о начале процесса по вступлению страны в Евросоюз является юридически обязывающим шагом и должно оцениваться как инициатива по выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), повторил он свое недавнее заявление, отражающее позицию Москвы.

"Они говорят, что не планируют выходить из ЕАЭС. Но в чем особенность ситуации, которая сейчас есть? Разговоры о том, что Армения сближается с Европейским союзом, шли давно. Были дискуссии, но в четверг, 9 января 2025 года, правительство Армении, поддержав законопроект об объявлении запуска процесса вступления в ЕС, совершило юридически значимый шаг. В этом состоит особенность данной ситуации. Это было решение правительства Армении, и мы его рассматриваем как начало выхода Армении из ЕАЭС", - сказал Оверчук.

Он подчеркнул, что, несмотря на запуск процесса рассмотрения вступления в ЕС, Армения не заинтересована в потере рынков стран ЕАЭС.

"Дальнейшие шаги за правительством Армении. Они или утверждают, что такого вопроса в повестке у правительства Армении нет, или что не хотят или не планируют выходить (из ЕАЭС - ред.), или что они будут оценивать, где им будет лучше. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - отметил вице-премьер.

"Инициаторы законопроекта "О запуске процесса вступления в Европейский союз" прекрасно понимают, что вступление в ЕС - вещь очень гипотетическая, и, конечно, они не хотят терять те экономические выгоды и преимущества, которые имеют, являясь государством-членом ЕАЭС. Пришла свежая статистика за 11 месяцев: товарооборот России и Армении - 11.6 млрд долларов, с ЕАЭС - порядка 12 млрд долларов. При этом торговля с ЕС в разы меньше и падает. Это то, о чем говорит экономика и реальность", - отметил Оверчук, добавив, что, исходя из экономической и торговой статистики, Армения была основным бенефициаром членства в Евразийском союзе.