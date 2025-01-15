Представители МККК вновь посетили находящихся под арестом в Баку армянских преступников

В январе сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, информацию о которых предоставила азербайджанская сторона.

Об этом сообщили Day.Az в МККК.

С ними были проведены встречи, созданы условия для их общения со своими семьями.

"В соответствии со своим мандатом МККК оценивает обращения и условия содержания этих лиц, а также создает условия для восстановления или продолжения контактов с их семьями. В рамках процедур МККК, наблюдения и рекомендации относительно посещений передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной", - указано в сообщении.

Отметим, что в рамках уголовного дела, расследуемого совместной следственной группой, состоящей из сотрудников Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры, Службы государственной безопасности, министерства внутренних дел и других следственных структур, 15 членов сепаратистского режима были привлечены к ответственности по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

В разные годы Генеральной прокуратурой в отношении этих лиц было возбуждено уголовное дело и объявлен международный розыск.

Напомним, что после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в 2023 году ВС Азербайджана в Карабахе, правоохранительными органами Азербайджана были задержаны бывшие так называемые "президенты" незаконного сепаратистского режима Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший т.н. "министр иностранных дел" Давид Бабаян, а также бывший т.н. "председатель парламента" Давид Ишханян, генералы Лева Мнацаканян, Давид Манукян и бывший т.н. "государственный министр" Рубен Варданян. Все они были арестованы и доставлены в Баку.