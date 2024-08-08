Определены помещения по более чем 5 тыс. адресов для встреч с избирателями

Определены 5 113 адресов для встреч с избирателями (1853 - крытых помещений и 3259 - открытых мест) в связи с выборами в парламент Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов во время выступления на совещании, посвященном возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности субъектов СМИ на предстоящих выборах в Милли Меджлис (парламент).

"На каждый избирательный круг отводится 14-15 мест. Если даже все кандидаты захотят встретиться с избирателями одновременно, для этого тоже созданы условия", - сказал он.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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