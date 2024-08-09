В Азербайджане началась предвыборная агитация

С сегодняшнего дня начинается предвыборная агитация в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Как передает Day.Az, в соответствии со статьями 72.3, 74.1.2, 74.1.4 и 75.2 Избирательного кодекса, предвыборная агитация зарегистрированными кандидатами, их уполномоченными представителями, политическими партиями, кандидатами которых зарегистрирован кандидат, блоками политических партий, их уполномоченными представителями начинается за 23 дня до дня голосования и прекращается за 24 часа до начала голосования.

Таким образом, предвыборная агитация в связи с назначенными на 1 сентября внеочередными выборами в Милли Меджлис начинается 9 августа и прекращается 31 августа в 08:00.

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