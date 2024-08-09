Хочу пожелать Президенту Азербайджана успехов в проведении СОР29

Наши страны имеют большие возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества. Важное значение представляет сотрудничество в сфере экологии и борьбы с последствиями изменения климата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Астане на встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики.

"Мы сталкиваемся со схожими вызовами, поэтому особое значение приобретают расширение взаимодействия, повышение координации, обмен опытом по вопросам климатической повестки. Пользуясь случаем, хочу пожелать Президенту Азербайджана, нашему уважаемому другу Ильхаму Гейдар оглу Алиеву успехов в проведении осенью этого года глобальной климатической конференции СОР29", - сказал он.

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