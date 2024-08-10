Названо число зарегистрированных кандидатов в депутаты от политических партий

Из зарегистрированных кандидатов в депутаты в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана 308 являются представителями 25 политических партий.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал в ходе брифинга председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Напомним, что список зарегистрированных кандидатов в депутаты по 125 избирательным округам размещен на сайте Центральной избирательной комиссии.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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