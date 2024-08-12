В Венгрии состоялся Гунно-тюркский съезд

В венгерском городе Бугач состоялась официальная церемония открытия Гунно-тюркского съезда. Азербайджан в работе съезда представлял функционирующий при Государственном комитете по работе с диаспорой Фонд поддержки азербайджанской диаспоры.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, вице-спикер парламента Венгрии Сандор Лезсак, открывая состоявшуюся в парламенте церемонию, отметил, что съезд внес неоценимый вклад в установление единства и равенства в тюркском мире.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств, чрезвычайный и полномочный посол Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь ТЮРКПА Мехмет Сурейя Эр, руководитель ТЮРКСОЙ Султан Раев, руководитель функционирующей в Казахстане Тюркской академии, академик Шахин Мустафаев, заместители министров культуры Узбекистана и Казахстана коснулись значения единства и равенства в тюркском мире.

Исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Экрем Абдуллаев, выступая от имени азербайджанской делегации, подчеркнул значение этого важного мероприятия для тюркского мира, завершив свою мысль интересным выражением чувашских тюрок: "Мы были, есть и будем".

Отметим, что впервые в истории съезда, который продолжался 3 дня и в котором приняли участие более 3 тысяч человек, был создан павильон Азербайджана, экспонированы наши старинные ковры, пропагандировались народное и ашугское искусство, а также национальные танцы, что вызвало большой интерес.

Следует отметить, что Гунно-тюркский съезд проводится раз в два года, цель заключается в дальнейшем укреплении единства между тюркскими народами и их диаспорскими организациями.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!