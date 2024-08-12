Зрим в корень: о новой кампании лжи об Азербайджане

Автор: Акпер Гасанов

Меньше месяца назад, 20 июля, состоялась церемония открытия Второго Шушинского глобального медиафорума на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией". Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в форуме и ответил на вопросы. Его ответы, актуальные всегда, приобрели особую важность сейчас, когда против нашей страны началась новая кампания дезинформации.

И вот уже Агентство развития медиа Азербайджана заявило, что некоторые иностранные медиаресурсы распространяют ложную информацию о стране, вводя в заблуждение общественное мнение. Телеканал ""ран Интернешнл", британское издание The Telegraph и израильская радиовещательная корпорация "Кан" манипулировали данными и выдали ряд лживых публикаций про нашу страну.

Агентство призывает СМИ придерживаться международных стандартов журналистики. Оно также призывает общественность страны доверять только официальным источникам и быть бдительными в условиях распространения дезинформации. Это был своевременный призыв в столь сложное время. Совершенно очевидно, что есть силы, заинтересованные в погружении нашего региона в бездну управляемого хаоса. Они используют СМИ в качестве инструмента достижения своей цели, работая крайне топорно.

Так, вроде бы солидное британское издание цитирует некоего безымянного помощника президента Ирана. Совершенно очевидна фейковость данного текста. Ведь, о любых планах руководства Ирана информацию публикуют государственные СМИ этой страны. Они, а вовсе не британское издание. И совсем не удивительно, что в неописуемую радость от откровенно фейковой статьи в The Telegraph пришла армянская пропаганда. Она перепечатала эту, построенную на лжи провокации, статью.

Точно также, с большой радостью, армянские СМИ ухватились за фейк о том, что "армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела запрет для своих военнослужащих на пребывание в Азербайджане". Агентство развития медиа Азербайджана заявило, что на территории нашей страны нет иностранного военного контингента. Утверждающие обратное обязаны был бы привести доказательства своих утверждений. Но их нет и быть не может.

При этом, мягко говоря, шокирует то обстоятельство, что фейковую новость опубликовала израильская государственная, а не частная телерадиокомпания. Не одно азербайджанское государственное СМИ никогда не публиковало фейковых новостей об Израиле. Мы сейчас вправе ждать от израильского государственного телеканала объяснений.

И не только от него. Посол Израиля в Азербайджане, обычно охотно дающий комментарии отечественным СМИ, мог бы потрудиться объяснить всю эту нелепую ситуацию с публикацией фейковых новостей о нашей стране.

И вот именно тут имеет смысл вспомнить некоторые заявления, сделанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на Втором Шушинском глобальном медиафоруме. Глава нашего государства тогда напомнил, что Дональд Трамп назвал Washington Post и New York Times источниками фейковых новостей. Вспоминаю об этом для того, чтобы было предельно понятно, что даже такое солидное издание, как The Telegraph, также может публиковать фейковые статьи, новости, нарративы. Но это еще не все. Глава нашего государства, выступая в Шуше, указал на очень важный момент.

"То, с чем столкнулся и продолжает сталкиваться Азербайджан, - это скоординированная медиа-атака. Эта атака сопровождается важными геополитическими событиями. Организаторы этой медиа-атаки не могут достичь своих целей, связанных с нами, потому что их цели противоречат нашим интересам. Поэтому они используют этот механизм", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

И его шушинская речь очень актуальна и сегодня, когда мы видим новую волну лжи и провокаций в отношении нашей страны.