Армения должна осознать, что Франция не друг, а манипулянт

В Ереване должны осознать, что Франция вовсе не является дружественным государством и не нацелена на укрепление Армении. Единственной целью для Парижа является сохранение во чтобы то ни стало напряженности на Южном Кавказе. Поэтому Франции выгодно, чтобы Армения ослабевала и ею было легко манипулировать.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье "Франция - нарастающая угроза для Южного Кавказа", опубликованной в турецком издании HaberDeğer.

Издание отмечает, что, вооружая Армению, Франция сигнализирует о подготовке к новой войне в регионе.

"Об этом неоднократно заявлял и Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Причем в Баку четко предупредили, что в случае продолжения подобных шагов Азербайджан готов предпринять все необходимые шаги по устранению угрозы в отношении национальной безопасности", - отмечается в публикации.

Привлекается внимание к сохраняющейся напряженности в азербайджано-французских отношениях. Напоминается о выявлении азербайджанскими властями фактов шпионажа в пользу Франции, а также о недовольстве Парижа в связи с позицией Азербайджана по ситуации в Новой Каледонии.

"Азербайджан понимает, что Франция является угрозой для всего региона. Армения также должна это понять, проанализировать истинные причины действий Парижа в регионе", - пишет турецкое издание, напоминая о колониальном прошлом Франции.

Также подчеркивается, что из 200 млн человек, говорящих на сегодняшний день на французском языке в мире, лишь 68 млн проживают в самой Франции. "В целом ряде стран Африки сегодня французский язык официальный, либо второй государственный. Именно язык является одним из важных связующих звеньев между Парижем и его колониями", - говорится в статье HaberDeğer.

В данной связи приводится ссылка на один из недавних постов посла Франции в Ереване Оливера Декотиньи в соцсети X, где сообщается о курсах французского языка, которые в течение года проводились для учащихся в Гюмри и Иджеване. "Эта публикация могла бы показаться совершенно нормальной, если бы мы не знали, что в основе колониальной политики Франции лежит языковой фактор", - отмечает издание.

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