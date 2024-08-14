Физрук всея Армении, похоже, тронулся окончательно

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян на велике катался.

Day.Az представляет публикацию:

Чем дальше, тем серьезнее ментальные проблемы у Никола Пашиняна. Говорят, мол в здоровом теле - здоровый дух, но тут как-то дуркой уже попахивает.

Засветло собрать массовку, устроить велопробег. Для чего?

Для одного-единственного клипчика в Тикток под дурацкую музыку. Это так армянский премьер на работу вышел.

Будет еще смешнее, если окажется, что все люди на видео, даже пацаненок - подставные сотрудники охраны Пашиняна.

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