https://news.day.az/politics/1681868.html Физрук всея Армении, похоже, тронулся окончательно - ВИДЕО
Физрук всея Армении, похоже, тронулся окончательно - ВИДЕО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян на велике катался.
Day.Az представляет публикацию:
Чем дальше, тем серьезнее ментальные проблемы у Никола Пашиняна. Говорят, мол в здоровом теле - здоровый дух, но тут как-то дуркой уже попахивает.
Засветло собрать массовку, устроить велопробег. Для чего?
Для одного-единственного клипчика в Тикток под дурацкую музыку. Это так армянский премьер на работу вышел.
Будет еще смешнее, если окажется, что все люди на видео, даже пацаненок - подставные сотрудники охраны Пашиняна.
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