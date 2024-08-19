Азербайджан и его внешнеполитические успехи: стратегия Президента Ильхама Алиева в действии

Автор: Акпер Гасанов

Итоги официального визита в Азербайджан президента России Владимира Путина еще долго будут обсуждаться как в отечественной, так и в зарубежной прессе. Исходя из этого предлагаю сконцентрироваться на совершенно бесспорных фактах. Начав с напоминания о том, что предыдущий визит Владимира Путина в Баку имел место в 2018 году.

Тогда президенты провели двустороннюю встречу, выступили на пленарной сессии IX Российско-азербайджанского межрегионального форума и посетили соревнования чемпионата мира по дзюдо. На сей раз программа визита Владимира Путина была несколько иной. И тут я особо отмечу посещение главой российского государства Аллеи шехидов.

Тем самым он проявил уважение к памяти шехидов, отдавших жизнь за восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В том числе и в ходе 44-дневной войны. Это тот шаг, от которого в Армении выпадут в осадок. Но это их проблемы. Армения сама себя загнала в угол, она самоустранилась от мирного развития Южного Кавказа, выбрав путь территориальных претензий к Азербайджану.

Причем, мы замечаем резкий рост провокационных действий со стороны Армении в последние дни. Например, сегодня ВС Армении в очередной раз подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе. Это- не первая такая провокация. С 15 августа вооруженные силы Армении уже трижды обстреляли азербайджанские позиции в Нахчыванском направлении, а 19 августа - в Кяльбаджарском.

Вполне можно предположить, что это напрямую связано как с визитом президента РФ Владимира Путина в Азербайджан, так и с четкими планами внешних сил воодушевить руководство Армении на реализацию провокационных и реваншистских планов. О том, что они есть, говорит слишком многое, включая фактическое бегство премьер-министра Армении Никола Пашиняна от прямых, двусторонних переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Кроме того очевидно, что США и Франция активно пытаются сохранить свое влияние в регионе и после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Одержав историческую победу, Азербайджан лишил Вашингтон и Париж возможности использовать карабахский конфликт в качестве рычага давления на Баку и Ереван. После чего мы и наблюдаем попытки США и Франции сохранить хоть что-то, через поддержку армянского "реваншизма".

Дошло уже до того, что США делегировали своего военного консультанта в Минобороны Армении. Плюс, делегация военной академии Армении посетила военные учебные заведения США и изучила программу боевой подготовки американской армии. Данный визит состоялся в рамках углубляющегося военно-технического сотрудничества между США и Арменией в последние годы.

В этой связи замечу, что именно сегодня прозвучало заявление пресс-секретаря МИД Ирана Насера Канаани. "Мы не комментируем двусторонние вопросы между странами, но подчеркиваем, что относимся не позитивно к присутствию США в регионе", послал он очень четкий месседж официальному Еревану, который явно заигрался и забыл, что ситуацию в нашем регионе должны определять страны региона, а не государства, находящиеся за океаном.

Но дело не только в США. Мы видим и то, что Франция и ЕС также активно политически поддерживают и финансируют, а также вооружают Армению. Все это подпитывает армянский "реваншизм", что уже нашло свое выражение в участившихся провокациях со стороны ВС РА. Азербайджан все это видит, но все еще взывает к здравому смыслу официального Еревана, настаивая на важности установления долгосрочного мира на Южном Кавказе.

В этой связи замечу, что итоги визита в Баку Владимира Путина указывают на то, сколь грамотной является внешняя политика Азербайджана. Наша страна имеет стратегические отношения с Россией и с Украиной, она имеет прекрасные отношения с Китаем, она играет важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Старого Света.

Азербайджан выстроил взаимоуважительные отношения с Ираном и Израилем, он пользуется непререкаемым авторитетом во многих странах Восточной Европы, в исламском, арабском мире. Все это - плоды грамотно выстроенной и прекрасно реализованной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. И это то, чего не было и нет в Армении, которая способна лишь шарахаться из одной крайности в иную, торгуя перед новыми спонсорами единственным своим "талантом"- государства-провокатора нашего региона.