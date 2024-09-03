Освобожденный и возрождающийся Кяльбаджар – пример лидерства Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский район. Тот самый, который более 27 лет находился под армянской оккупацией. Да, трагедия случилась в апреле 1993 года. И я прекрасно помню, с какой радостью в Армении сообщали о захвате Кяльбаджарского района - одного из самых процветавших регионов советского Азербайджана.

Помимо всего прочего, Кяльбаджар имел стратегическое значение как для Армении, так и для временно оккупированного Карабаха в обеспечении их водой. Здесь берут начало питающие Севан реки Арпа-чай и Базар-чай. К счастью, все это возвращено под контроль Азербайджана. Но о том, сколь долго армянские оккупанты пользовались нашими природными ресурсами, я забыть не могу.

А еще я помню, что мирным азербайджанским жителям дали всего 10 часов на эвакуацию. Многие жители Кяльбаджара, не найдя транспорта, были вынуждены уходить оттуда пешком, бросив свои дома и имущество. Азербайджанское население бежало через покрытый снегами высокогорный Муровдагский хребет, что привело к многочисленным случаям гибели беженцев от холода.

Многие вынужденно брошенные азербайджанцами дома были разрушены и сожжены. Напоминаю обо всем этом, дабы было понятно, насколько нелепо выглядят все те моралисты из стран Запада, что имеют наглость в чем-то обвинять Азербайджан, который предоставил армянам, которые незаконно проживали в Кяльбаджарском районе, достаточно времени, чтобы они собрались и покинули освобожденный уголок нашей страны.

При этом, добавлю, даже покидая Кяльбаджарский район, армяне напомнили о своем варварстве, снова устроив поджоги домов и лесов. Но все это, к счастью, в прошлом. Освобожденный, благодаря блестяще реализованной стратегии Президента Ильхама Алиева, Кяльбаджарский район ныне стремительно развивается, преображается. Он дышит полной грудью.

И вот мы видим, что глава государства 2 сентября принял участие в открытии 110/35-киловольтной подстанции "Истису" ОАО "Азеришыг" в поселке Истису. В результате соединения новой подстанции с 110/35-киловольтными подстанциями "Горчу" и "Лачин" будет достигнуто создание 110-киловольтной кольцевой схемы электроснабжения.

Это, безусловно, имеет колоссальное значение для будущего не только Кяльбаджарского района, но и всех освобожденных территорий. Ведь будет обеспечена стабильность электроснабжения населенных пунктов Истису, Алаголлер, Зейлик, Зар. Но, что еще важнее, Президент Ильхам Алиев в тот же день заложил фундамент поселка Истису.

Этот поселок расположен в западной части района. Согласно генеральному плану, в будущем здесь будут построены 159 частных домов, 71 дом типа таунхаус (142 квартиры) и 10 зданий на 180 квартир. Площадь участка, который будет застроен на первом этапе, составляет 39,2 гектара. На данном этапе предусмотрено строительство 159 частных домов. Здесь будут построены двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные частные дома. На первом этапе в поселок будут переселены 159 семей.

В поселке Истису будут созданы школа на 352 ученических места, детский сад на 100 мест, административное здание, клубно-общинный, спортивно-оздоровительный центры, медицинский пункт, площадь Флага, спортивная площадка и другие необходимые объекты. Одним словом, будут проведены все необходимые работы по превращению поселка Истису в место комфортного проживания азербайджанцев.

И в этой связи, напоследок, хочу еще кое о чем напомнить.

"Мы строим города, они строили для себя виллы"

Эта фраза, сказанная в ходе интервью, которое дал Президент Азербайджана Ильхам Алиев Euronews, является максимально точным сравнением действий главы нашего государства по возрождению освобожденного Карабаха. Она была сказана о великой, стремительно возрождающейся Шуше, но о ней уместно вспомнить, говоря обо всех освобожденных территориях нашей страны. В том числе и о Кяльбаджарском районе Азербайджана.