Парламентарии Азербайджана и России укрепляют сотрудничество

В Совете Федерации состоялась встреча с Послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым.

Об этом соощает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Совета Федерации.

Сообщается, что первый заместитель Председателя Совета Федерации, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Милли Меджлиса и Федерального Собрания Андрей Яцкин и председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации Рахманом Мустафаевым.

В ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Андрей Яцкин подчеркнул, что двустороннее парламентское взаимодействие хорошо структурировано и отлажено. Он подробно рассказал об эффективной работе в рамках Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Милли Меджлиса и Федерального Собрания, в Милли Меджлисе действует рабочая группа по межпарламентским связям Россия-Азербайджан. Сформирована межпалатная Комиссия по сотрудничеству Государственной Думы и Милли Меджлиса.

Первый вице-спикер СФ отметил высокий уровень взаимодействия российских и азербайджанских парламентариев, в том числе на международных площадках - в Межпарламентском союзе, Межпарламентской ассамблее СНГ, Азиатской парламентской Ассамблее.

Григорий Карасин обратил внимание на то, что в настоящее время отношения Москвы и Баку находятся на подъеме. "Главным в нашем сотрудничестве является взаимное доверие. Мы поддерживаем стремление Баку расширять связи с многосторонними объединениями, включая БРИКС и ШОС", - заявил сенатор.

Глава Комитета СФ считает важным наращивание конструктивного сотрудничества в рамках СНГ. "Выступаем за сближение Баку с ЕАЭС. Это работает на укрепление безопасности, экономической и транспортной связанности на нашем общем пространстве".

Участники встречи обсудили экономические связи России и Азербайджана, была затронута тема учреждения Генерального консульства России в Азербайджане, а также ситуация на Южном Кавказе и вокруг украинского кризиса. Подняты некоторые аспекты отношений в культурно-гуманитарной области, проблематика общего образовательного, научного и языкового пространства. Григорий Карасин подчеркнул, что Россия ценит бережное отношение в Республике к общей истории, культуре и русскому языку.

Рахман Мустафаев высказался о дальнейшем расширении контактов и совместной работе по линии парламентского взаимодействия между Азербайджаном и Россией.