https://news.day.az/politics/1705818.html Президент Северной Македонии прибыла с визитом в Азербайджан Президент Республики Северная Македония Гордана Сильяновска Давкова 10 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).
Президент Северной Македонии прибыла с визитом в Азербайджан
Президент Республики Северная Македония Гордана Сильяновска Давкова 10 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, гостя встретили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.
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