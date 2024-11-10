Президент Северной Македонии прибыла с визитом в Азербайджан

Президент Республики Северная Македония Гордана Сильяновска Давкова 10 ноября прибыла с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, гостя встретили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.