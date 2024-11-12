Казахстан активно поддерживает Азербайджан в проведении СОР29.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend специальный представитель Президента Казахстана по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова в рамках COP29 в Азербайджане.

"COP29 является уникальной возможностью для региона продемонстрировать свою активность в борьбе с изменением климата. Мы надеемся, что это мероприятие станет важным шагом на пути к повышению осведомленности о климатических рисках и возможностях, которые открываются перед регионами, активно занимающимися решением экологических проблем", - сказала она.

Зульфия Сулейменова выразила уверенность в том, что совместная работа Казахстана и Азербайджана в рамках климатических инициатив будет продолжать развиваться и приносить позитивные результаты для обеих стран.

"Казахстан и Азербайджан уже достигли высокого уровня взаимодействия, однако обе стороны продолжают искать новые пути для дальнейшего расширения сотрудничества. В этом контексте важно не только поддерживать текущие инициативы, но и выявлять новые направления для взаимных проектов", - добавила она.

Отметим, что в Баку проходит 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Официальная церемония открытия прошла 11 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе.

12-13 ноября пройдет Саммит мировых лидеров по климатическим действиям.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.

Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.