Между Азербайджаном и Польшей существует важное экономическое сотрудничество. Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал журналистам Президент Польши Анджей Дуда в рамках COP29 в Баку. "В рамках COP29 в Баку состоялась двусторонняя встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я пригласил Президента Ильхама Алиева в Польшу. Надеюсь, что этот визит Президента Азербайджана состоится весной следующего года", - сказал он. Президент Польши подчеркнул, что между двумя странами существует важное сотрудничество по экономическим вопросам. "Я надеюсь, что эти отношения и это сотрудничество укрепятся в различных областях, особенно в области возобновляемых источников энергии", - сказал он. А.Дуда также отметил, что очень рад принять участие в открытии климатического саммита в Баку. "Мы все впечатлены организацией конференции, с чем поздравляем принимающую сторону, Президента Азербайджана Ильхама Алиева. У нас имеется опыт организации климатического саммита, и я могу с полной ответственностью сказать, что этот саммит организован хорошо", - добавил он.