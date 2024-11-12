COP for Hope: Поздравляю Президента Азербайджана с отличной организацией COP29

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Поздравляю Президента Ильхама Алиева с отличной организацией COP29.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend Президент Конго Дени Сассу-Нгессо на полях COP29.

"Прежде всего, я хотел бы поздравить моего друга и брата Президента Ильхама Алиева и правительство страны с отличной организацией COP29. Это большой успех", - сказал он.

Президент Конго отметил, что в рамках COP29 были приняты важные решения.

"Вчера мы приветствовали принятие механизмов статьи 6 Парижского соглашения по сокращению выбросов углекислого газа. Это один из успехов COP29. Важным событием является то, что мы уточнили и доработали механизмы, содержащиеся в статье 6 Парижского соглашения", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.