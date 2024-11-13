Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network

Проведение Конференции сторон РКИКООН (COP29) в Баку стало яркой иллюстрацией того, как Франция, прикрываясь громкими лозунгами о защите климата, развернула беспрецедентную кампанию лжи, дезинформации и нападок на Азербайджан. На передовой этого информационного фронта - министр энергетического перехода и охраны окружающей среды Франции Аньес Панье-Рюнаше, а также целый оркестр политиков, общественных деятелей и СМИ, объединённых в попытке дискредитировать Азербайджан.

Аньес Панье-Рюнаше, выступая в Сенате Франции, продолжила кампанию обструкции, дискредитации и нападок, направленную против нашей страны.

"Высказывания руководства Азербайджана в адрес Франции и Европы, сделанные в рамках открытия COP29, являются неприемлемыми. Прямые нападки на нашу страну, ее институты и территории недопустимы. Азербайджан использует борьбу с изменением климата в качестве инструмента для продвижения личной и недостойной повестки. Эти нападки представляют собой явное нарушение Кодекса поведения РКИКООН. Они не останутся без ответа. После консультаций и в согласии с президентом Республики и премьер-министром, я приняла решение не посещать Баку на следующей неделе. Французская переговорная команда, заручившись моей поддержкой на дистанции и в координации с нашими европейскими партнерами, приложит все усилия для защиты планеты и наших граждан. Мы продолжим выступать за самый высокий уровень амбиций в реализации Парижского соглашения, стражами которого мы являемся, спустя 10 лет после его заключения", - сказала в своем выступлении Аньес Панье-Рюнаше.

Не остались в стороне и французские политики и деятели, подписавшие коллективное обращение с призывом бойкотировать COP29. В документе, опубликованном в Le Figaro, Азербайджан представлен как "автократический режим", занимающийся "репрессиями" и "этническими чистками". Авторы письма утверждают, что проведение конференции в Баку "укрепит власти" страны и подорвёт "территориальную целостность Армении".

Они призывали французское правительство послать "четкий сигнал официальному Баку", бойкотируя COP29 и возглавив международную кампанию за немедленное и безоговорочное освобождение армянских преступников, гарантируя право на "безопасное возвращение" карабахских армян в Карабах.

Подписанты даже не постеснялись обвинить Азербайджан в пытках армянских пленников, не представив никаких доказательств. Вместо этого в ход идут ссылки на заявления Human Rights Watch и других западных структур, давно утративших объективность в вопросах, касающихся Южного Кавказа.

Интересно, что среди подписавших это послание фигурируют представители самых разных партий Франции - от социалистов до республиканцев. Казалось бы, такой широкий спектр политических сил должен гарантировать объективность. Однако в данном случае единство обусловлено не правдой, а давними связями Франции с армянским лобби, оказывающим значительное влияние на французскую политику.

Сомнамбулический призыв подписали: Анн Идальго, мэр Парижа (Социалистическая партия), Аида Хадизаде, депутат, избранная от Валь д'Уаз (Социалистическая партия), Шарль д'Курсон, депутат, избранный от Марны (Центристы: новый центр), Кристин Пирес Бон, член парламента, избранная от Пюи-д'Дома (Социалистическая партия), Клод Керн, сенатор от Ба-Рен (Союз демократов и независимых), Элиза Мартен, член парламента от Изера (Не сдающаяся Франция), Эммануэль Грегуар, член парламента от 7-го округа Парижа (Социалистическая партия), Франсуа-Ксавье Беллами, член Европейского парламента (республиканцы), Изабель Сантьяго, член парламента от Валь-де-Марн (Социалистическая партия) Лоран Панифус, член парламента от Арьежа, Лоран Вокье, депутат от Верхней Луары (республиканцы), и другие деятели.

Позиция Парижа: экология или политика?

В своём выступлении в Сенате Франции Аньес Панье-Рюнаше открыто обвинила Азербайджан в "неприемлемых нападах" на Францию и Европу в рамках открытия COP29. Она заявила, что Азербайджан якобы использует климатическую повестку для продвижения своих "личных интересов", угрожая при этом ответными мерами. Отказ Панье-Рюнаше посетить Баку был преподнесён как демонстрация принципиальной позиции Франции. Однако за пафосными словами скрывается не защита экологии, а холодный политический расчёт.

Франция давно и целенаправленно выступает против Азербайджана, поддерживая откровенно антагонистические позиции Армении и оказывая ей дипломатическую, политическую и информационную поддержку. Решение министра бойкотировать COP29 под предлогом "заботы о гражданах и защите планеты" - лишь очередной акт этой многоуровневой кампании.

Ответ Баку: спокойствие и твёрдость

Азербайджан неоднократно демонстрировал, что умеет противостоять давлению, руководствуясь принципами международного права и здравого смысла. Попытки Парижа представить себя "защитником высоких климатических стандартов" на фоне реальных успехов Азербайджана в сфере экологии выглядят как минимум лицемерно.

Азербайджан, принимающий COP29, доказал свою приверженность глобальным экологическим целям. Баку выступает не только как хозяин конференции, но и как активный участник диалога по борьбе с изменением климата. Это вызывает раздражение у Франции, которая использует экологическую повестку в качестве инструмента геополитического давления.

Ответ официального Баку будет хладнокровным, адекватным и, если понадобится, жёстким. В то время как Франция пытается дискредитировать Азербайджан на международной арене, наша страна продолжит реализовывать свои проекты, демонстрируя миру, что истинное лидерство - это действия, а не пустые заявления.

Политизация COP29: удар по глобальной климатической повестке

Париж своей кампанией дезинформации наносит ущерб не только Азербайджану, но и самой идее глобальной борьбы с изменением климата. Вместо того чтобы сосредоточиться на ключевых вопросах, связанных с экологией, Франция превращает COP29 в арену политических разборок.

Тем паче, что "бойкотница" Аньес Панье-Рюнаше сама не отличается уважением ни к правам человека, ни к законам вообще.

Так кто же вы такая, мадам Панье-Рюнаше?

Скрытые инвестиции: как семья министра энергетики Франции связана с налоговыми гаванями и нефтью

Министр энергетического перехода и охраны окружающей среды Агнес Панье-Рюнаше связана с наследственными схемами и инвестициями через хедж-фонды в налоговых гаванях. Скандал, затрагивающий как ее семью, так и крупного игрока нефтяной отрасли Perenco, ставит под вопрос прозрачность и этичность действий одного из ближайших союзников президента Макрона.

Компания в тени

С виду обычный жилой дом в престижном 16-м округе Парижа едва ли привлекает внимание. Однако за фасадом этого здания скрывается инвестиционная компания Arjunem, учрежденная 13 июля 2016 года. Названная в честь детей Агнес Панье-Рюнаше, она стала инструментом для передачи крупного капитала в рамках схемы раннего наследования.

По документам, компанию основал отец министра, Жан-Мишель Рюнаше, бывший топ-менеджер Perenco. Ее капитал - 1,2 миллиона евро - был передан детям министра, номинальным владельцам, тогда как контроль над средствами остался у самого Рюнашеа.

При этом Arjunem никогда не упоминалась в декларациях Панье-Рюнаше о прозрачности общественной жизни, которые она подавала в 2018 и 2020 годах, занимая ключевые посты в правительстве. Она утверждает, что не обязана была этого делать, так как инвестиции принадлежат ее детям и управляются ее отцом.

Связь с налоговыми гаванями и нефтью

Особый интерес к компании вызывает происхождение ее капитала. Средства Arjunem связаны с хедж-фондами, зарегистрированными в налоговых гаванях, включая Гернси и Ирландию. Эти же фонды ранее использовались Perenco для собственных инвестиций, что создает прямую связь между бизнесом Рюнашеа и нефтяной корпорацией.

Критики, включая французскую антикоррупционную организацию Anticor, считают, что министр должна была добровольно раскрыть эту информацию. "Цель органов прозрачности - предотвращение конфликтов интересов", - заявляет Беатрис Гиллемон, глава Anticor. - "В данном случае министр, безусловно, находится в конфликте интересов и должна была указать эту компанию в декларации".

Юридические лазейки или умышленное сокрытие?

С юридической точки зрения, Панье-Рюнаше могла не упоминать Arjunem, так как французские законы требуют декларировать только личные активы и активы супруга. Инвестиции несовершеннолетних детей под такие требования не подпадают. Однако Высший орган по прозрачности общественной жизни (HATVP) отметил, что отсутствие прямого обязательства не освобождает от необходимости предотвращать конфликты интересов, включая косвенные интересы членов семьи.

Ранее Панье-Рюнаше уже сталкивалась с ограничениями в своей деятельности из-за возможных конфликтов интересов. Например, ей запрещалось заниматься вопросами компаний Bourbon и Engie, где она или ее родственники ранее занимали посты. Тем не менее, никаких ограничений в отношении Perenco установлено не было.

Параллельная структура наследования

Arjunem не единственный инструмент передачи капитала, созданный Жан-Мишелем Рюнаше. Одновременно он учредил компанию Antos с капиталом около 600 000 евро, который был передан другим внукам - племянникам министра.

Эти схемы позволяют минимизировать налоги на наследство, но их связь с налоговыми гаванями и нефтью вызывает подозрения. Несмотря на заявления министра о своей непричастности к делам Perenco, расследование проливает свет на тесные финансовые связи между ее семьей и одной из крупнейших независимых нефтедобывающих компаний Европы.

Конфликт интересов или совпадение?

Скандал поднимает важные вопросы о прозрачности и этике в правительстве Франции. Хотя Панье-Рюнаше настаивает на своей непричастности, но такая тесная связь с крупной нефтяной компанией, регулярно подвергающейся обвинениям в экологических нарушениях и нарушении прав человека, подрывает доверие к министру.

Органы прозрачности уже дали понять, что могут инициировать судебное разбирательство, если выявят нарушения. Для французского правительства этот случай становится новым тестом на приверженность принципам прозрачности и борьбе с коррупцией.

Хедж-фонды в налоговых гаванях: финансовые связи семьи министра

Когда Жан-Мишель Рюнаше основал Arjunem в 2016 году, его дочь, Агнес Панье-Рюнаше, еще занимала должность в частном секторе и готовилась вступить в президентскую кампанию Эммануэля Макрона. Подписав необходимые документы, она разрешила своим троим несовершеннолетним детям стать акционерами компании. Хотя их личный вклад составил символические 10 евро, львиная доля капитала - 1,2 миллиона евро - была передана их дедом.

Согласно регистрационным документам, капитал Arjunem был сформирован за счет инвестиций в три крупных хедж-фонда, управляемых международными финансовыми гигантами: Sciens Group, Marshall Wace и Millennium Management.

Первый фонд , Blue Omega Cell, зарегистрирован на острове Гернси, который до 2019 года находился в черном списке налоговых гаваней Европейского союза.

, Blue Omega Cell, зарегистрирован на острове Гернси, который до 2019 года находился в черном списке налоговых гаваней Европейского союза. Второй фонд , MW Global Opportunities, ведет деятельность из Гонконга, но зарегистрирован в Ирландии, которую НПО также называют налоговым убежищем.

, MW Global Opportunities, ведет деятельность из Гонконга, но зарегистрирован в Ирландии, которую НПО также называют налоговым убежищем. Третий фонд, управляемый Millennium Management, имеет офисы в Лондоне и Нью-Йорке, а его холдинговая компания находится в штате Делавэр, США, известном своей налоговой дружелюбностью.

Скрытые интересы и отсутствие прозрачности

Несмотря на публичные заявления Панье-Рюнаше о том, что никакого конфликта интересов нет, эксперты и критики указывают на многочисленные спорные моменты. Инвестиции через фонды, зарегистрированные в налоговых гаванях, и тесные финансовые связи с Perenco - компанией, занимающейся добычей нефти и газа, - подрывают доверие к министру и вызывают вопросы об этичности ее действий.

Все активы, составлявшие первоначальный капитал Arjunem, были размещены в Люксембурге в частном банке CBP Quilvest. Этот банк ранее использовался владельцами Perenco для управления своими инвестициями, что добавляет новую степень взаимосвязи между бизнесом Рюнашеа и нефтяной корпорацией.

На запросы Investigate Europe и Disclose Агнес Панье-Рюнаше подтвердила, что ее дети и их кузен являются номинальными владельцами (bare-owners) компании Arjunem и связанных с ней активов. Однако управление ими полностью находится в руках ее отца, который сохраняет право получать все дивиденды. По сути, министр позволила своему отцу передать детям финансовые активы, одновременно сохранив за ним полный контроль над их использованием.

Панье-Рюнаше отметила, что налоги на дарение были полностью уплачены во Франции, но отказалась уточнить, где именно базируются фонды и связаны ли их активы с нефтегазовым сектором. Она пояснила, что на эти вопросы мог бы ответить только ее отец. Однако Жан-Мишель Рюнаше проигнорировал запросы журналистов, несмотря на подтверждения о его осведомленности о публикации.

Инвестиции и ископаемое топливо

До сих пор остается неясным, включают ли инвестиции Arjunem доли в нефтегазовом секторе. Однако все три хедж-фонда, использованные для формирования капитала компании, имеют в своих портфелях активы, связанные с добычей ископаемого топлива.

Sciens Group и Millennium Management отказались комментировать запросы журналистов.

Marshall Wace уклонился от обсуждения состава своих инвестиционных фондов.

Неудобные вопросы к министру

Финансовые схемы, основанные на хедж-фондах в налоговых гаванях, создают серьезные вопросы о прозрачности действий Панье-Рюнаше. Ее связь с Perenco, одним из крупнейших независимых нефтедобытчиков Европы, дополнительно усиливает критику. Эта компания неоднократно подвергалась обвинениям в экологических нарушениях и игнорировании прав человека, что добавляет репутационных рисков как для министра, так и для французского правительства.

Ситуация ставит под сомнение не только личную этику министра, но и эффективность существующих механизмов контроля и прозрачности в политической системе Франции.

Связи между Arjunem и Perenco: личное состояние и корпоративные интересы

Финансовое состояние Жана-Мишеля Рюнаше, отца французского министра Агнес Панье-Рюнаше, настолько тесно связано с Perenco, что их инвестиции пересекаются в одних и тех же хедж-фондах.

В процессе создания Arjunem в 2016 году Рюнаше предоставил серию электронных писем, которые отражают взаимодействие между ним, руководством Perenco и представителями хедж-фондов Millennium Management, Marshall Wace и Sciens Group. Из переписки видно, что Perenco активно запрашивала информацию о доходности своих инвестиций в те же фонды, которые использовались для формирования капитала Arjunem.

Аналогичная переписка велась и в отношении фондов Blue Omega и MW Global Opportunities.

В этом процессе также участвовала Finvest - одна из компаний по управлению капиталом семьи Перродо, оперирующая на Багамах и в Гернси. Рюнаше долгое время занимал в ней пост директора.

Рюнаше остается исполнительным директором и акционером BNF Capital - британской компании по управлению капиталом, которая принадлежит семье Перродо. Кроме того, он занимает пост президента совета директоров Global Financial Investment SA, люксембургской финансовой компании, аффилированной с Perenco.

Ранее наложенные ограничения

Стоит отметить, что ранее Панье-Рюнаше запрещалось заниматься вопросами нескольких компаний из-за риска конфликта интересов. Среди них были:

Bourbon, судоходная компания, где она ранее занимала пост администратора;

Engie, крупнейший поставщик электроэнергии во Франции, где ее бывший муж занимает руководящую должность.

Однако Perenco никогда не попадала в список ограничений, несмотря на тесные связи между ее отцом и компанией.

Лицемерие, замешанное на нефти и лжи

Связи между Arjunem и Perenco, а также общие инвестиции через хедж-фонды в налоговых гаванях создают неоднозначную картину. Заявления Панье-Рюнаше о прозрачности и независимости от бизнеса ее отца вызывают сомнения, особенно на фоне постоянной критики Perenco за экологические и социальные нарушения.

Министр Аньес Панье-Рюнаше, представляющая не только французское правительство, но и корпорацию, чьи корни уходят в нефтяной бизнес, давно стала символом двойных стандартов французской политики. Её связи с энергетической компанией, многократно обвиняемой в экологических и социальных нарушениях, наглядно демонстрируют глубину лицемерия, скрывающегося за громкими речами о "защите планеты".

Эта корпорация, заработавшая миллионы евро на эксплуатации природных ресурсов, неоднократно становилась объектом критики за загрязнение окружающей среды, нарушение прав местных сообществ и обход налоговых обязательств. Вместо того чтобы честно признать эти проблемы, Панье-Рюнаше использует свою политическую должность для отвлечения внимания и попыток переложить вину на другие страны.

Каким образом министр, чьи доходы от деятельности этой компании буквально "пахнут нефтью", смеет обвинять Азербайджан, который, напротив, предпринимает конкретные шаги для защиты экологии? Её слова о "недостойной повестке" звучат особенно цинично на фоне того, что миллионы евро, накопленные за годы работы, поступали от деятельности, которую правозащитники и экологические организации называют "вопиющей эксплуатацией".

Заработки на лжи и обход закона

Аньес Панье-Рюнаше представляет собой не просто лицемерного политика, а фигуру, чей образ целиком построен на обмане. Сегодня, когда французская политика по отношению к Азербайджану становится все более агрессивной, становится очевидным, что министр пытается оправдать свои действия не фактами, а нагромождением лжи.

Попирая международное право, используя манипуляции и давление, Панье-Рюнаше, прикрываясь "высокими экологическими стандартами", целенаправленно подрывает репутацию нашей страны. Но самое примечательное, что её личная история замешана на тех самых действиях, за которые она сегодня пытается обвинять Азербайджан.

Кто бы говорил о "нарушениях" и "неприемлемых действиях"! Человек, чья карьера прошла в нефтяной компании с долгой историей нарушений, человек, который построил своё благосостояние на эксплуатации природы и людей, пытается читать нотации стране, которая принимает у себя международную конференцию и делает реальный вклад в борьбу с изменением климата.

Азербайджан не позволит лицемерию победить

Выступление Панье-Рюнаше в Сенате - это не просто акт лицемерия, это демонстрация того, как Франция, прячась за словами о правах человека и экологии, продвигает свои геополитические интересы, прикрываясь ложью.

Азербайджан не нуждается в советах от министра, чьи действия в прошлом и настоящем запятнаны скандалами, связанными с нарушением экологии и международного законодательства. Мы доказываем своё лидерство не словами, а действиями. И ни одно обвинение, исходящее из уст тех, кто строит своё благополучие на манипуляциях и эксплуатации, не сможет поколебать нашу позицию.

История осудит тех, кто превращает экологические инициативы в инструмент политического давления. Аньес Панье-Рюнаше и её единомышленники могут продолжать свои атаки, но им не скрыть правды: их лицемерие и ложь рано или поздно станут очевидными для всего мира.

Азербайджан же, напротив, продолжит действовать с достоинством, твёрдостью и уважением к международному сообществу. Мы никогда не позволим таким политикам, как Панье-Рюнаше, диктовать нам свои правила, основанные на обмане и двуличии.