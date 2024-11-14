На COP29 прошла акция в знак протеста против нетерпимого отношения к мигрантам в Европе

При организации "Евразийской платформы миграционных инициатив" активисты НПО Азербайджана провели акцию в знак протеста против давления, нетерпимого отношения к мигрантам в Европе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Участники акции скандировали такие лозунги, как "Климатический кризис не признает ни одну нацию!", "Боритесь с изменением климата, а не с иммигрантами!", "Климатические беженцы заслуживают дома!", "Берегите людей, берегите планету!", "Решение проблемы изменения климата - это люди, а не границы!", "Климатическая справедливость - миграционная справедливость!" и другие.

Акция была безмолвной и продолжалась несколько минут.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.