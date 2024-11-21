Министры иностранных дел Азербайджана и Узбекистана провели телефонный разговор

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана, передает Day.Az.

Отмечено, что министр Джейхун Байрамов поздравил своего коллегу Бахтиёра Саидова с переназначением на пост министра иностранных дел и пожелал ему дальнейших успехов в деятельности.

В ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы, стоящие на повестке дня сотрудничества в рамках братских, дружественных и союзнических отношений между двумя странами, а также текущую региональную ситуацию.

В телефонном разговоре также с удовлетворением были подчеркнуты вопросы сотрудничества и взаимной поддержки на международных платформах.