Министры иностранных дел Азербайджана и Узбекистана провели телефонный разговор
Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.
Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана, передает Day.Az.
Отмечено, что министр Джейхун Байрамов поздравил своего коллегу Бахтиёра Саидова с переназначением на пост министра иностранных дел и пожелал ему дальнейших успехов в деятельности.
В ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы, стоящие на повестке дня сотрудничества в рамках братских, дружественных и союзнических отношений между двумя странами, а также текущую региональную ситуацию.
В телефонном разговоре также с удовлетворением были подчеркнуты вопросы сотрудничества и взаимной поддержки на международных платформах.
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