Араз Мамедов назвал новосозданные инфраструктуры пограничной охраны в Карабахе

Сразу после освобождения границ Азербайджана от оккупации на этих территориях были осуществлены мероприятия по созданию инфраструктуры пограничной охраны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана - командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов в ходе медиатура в город Шамкир.

"Сразу после восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики и освобождения наших границ от оккупации на этих территориях были осуществлены мероприятия по созданию инфраструктуры пограничной охраны.

После Отечественной войны на территории Зангиланского, Губадлинского и Лачинского районов началась охрана государственной границы 1 отдельной пограничной дивизией пограничных войск Государственной пограничной службы, 3 воинскими частями, 11 пограничными комендатурами, 3 отдельными подразделениями и 121 погранично-боевым пунктом", - добавил он.