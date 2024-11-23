Милли Меджлис осудил заявления Пашиняна

Инициативная группа Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по возвращению в Западный Азербайджан распространила заявление в связи с попыткой премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести параллель между вопросом Западного Азербайджана и вымышленным понятием "Западная Армения", сообщает Day.Az.

"Попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести параллель между вопросом Западного Азербайджана и вымышленным понятием "Западная Армения" неприемлемы.

Вопрос Западного Азербайджана является темой прав человека, служащей мирному, безопасному и достойному возвращению в Армению азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке. А выражение "Западная Армения" - территориальное притязание, нашедшее отражение в Конституции и других основных документах, политических шагах Армении.

Премьер-министр, по меньшей мере, на словах поставил под сомнение понятие "Западная Армения", выступил с заявлениями о "переходе от мифической к реальной Армении", что по сути является шагами, которые давно необходимо было предпринять. Однако это не должно происходить за счет права западных азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке, на мирное возвращение в свои дома.

Сравнение нашего правого дела, основанного на правах человека, с территориальным притязанием недопустимо. Еще раз напомним, что Община Западного Азербайджана, неоднократно обращаясь к правительству Армении, предлагала начать диалог с полным соблюдением норм и принципов международного права, связанных с возвращением западных азербайджанцев, в том числе территориальной целостности и суверенитета государств. Однако Армения игнорировала эти призывы, намерено искажая деятельность общины, как угрозу своей территориальной целостности.

Премьер-министру Пашиняну вместо проведения подобных ошибочных сравнений, следует ответить на призывы общины к диалогу, обеспечить безопасное, достойное возвращение западных азербайджанцев, поработать над незамедлительным и безоговорочным исключением из Конституции Армении и других документов территориальных притязаний против Азербайджана и других соседних государств, а также положить конец опасной политике милитаризации", - говорится в заявлении.