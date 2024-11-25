Этот оливье протух, несите нового

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как протух Оливье Декоттиньи

Day.Az представляет публикацию:

Французский посол в Армении Декоттиньи вконец обнаглел - и речь уже не о какой-то политике или дипломатии, а о банальном хамстве. Видимо, он возомнил себя новым Талейраном и комментирует все подряд в дашнакском духе времен Первой Мировой войны.

Французскому салату вспомнить бы, чем тогда все это закончилось! Те, кто в начале ХХ века подстрекал армянское население на мятеж и неповиновение быстренько собрали чемоданы и соскочили к себе далеко на Запад,откуда громко стонали и рыдали о горькой судьбе братьев армян, попивая шампанское в дорогих ресторанах.

А расплачивались за их преступления простые армяне, которые остались в одиночестве и заплатили высокую цену за свои ошибки и веру в "старших братьев".

Старшие братья имеют привычку сначала наглеть, а потом исчезать. Оливьешечка пока находится на первой стадии.