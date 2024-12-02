Запад во главе с Францией использует Армению в своих целях

Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев строит сильный и уверенный в себе во всех отношениях Азербайджан. Такую страну, которая сама может принимать решения и защищать свои интересы. Увеличение оборонного бюджета Азербайджана говорит, во-первых, о росте экономических возможностей страны и, во-вторых, о том, что в Баку учитывают все факторы в системе безопасности региона.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Необходимость роста оборонного бюджета связана и с увеличением Арменией бюджетных расходов на милитаризацию, которая подпитывается ее покровителями, отметил военный эксперт. Последние, используя различные фонды Европы и мира, финансируют закупки Ереваном вооружений, и подталкивают его к ускорению этого процесса.

"За этим, естественно, кроются далеко идущие планы, которые непосредственно будут влиять на безопасность всего региона. Делается это не ради Армении, а та никак не поймет, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Внешние игроки под управлением Франции стараются использовать в своих целях территорию Армении, а также несамостоятельность ее руководителя, который без конца пересаживается с одного стула на другой. Вооружение Армении исходит из интересов опекунов Еревана, а не из интересов армянского народа. Расширение этих интересов опасно тем, что в конечном итоге они обязательно придут в столкновение с интересами России, которые пытаются ущемить. Покровители Армении - это страны, недружественные нашим соседям России и Ирану. Учитывая это, нетрудно представить, во что может вылиться расширение Западом зоны своих интересов в Армении и как это отразится на регионе.

В сложившейся обстановке и учитывая, что Армения затягивает подписание мирного договора, при этом ускоренно вооружаясь с помощью своих покровителей, Азербайджану следует быть готовым к любому развитию ситуации. И мы готовы", - сказал полковник.

По словам полковника Рамалданова, география стран, с которыми Ереваном подписаны или могут быть подписаны оружейные контракты, расширяется. Армения уже получает вооружение из Франции и Индии, ожидаются поставки из ряда других стран. Большой интерес к милитаризации Армении проявляла байденовская администрация. Ради реализации всех этих планов Ереван повысил объем оборонного бюджета, лишив необходимого финансирования другие важные сферы. Но этих средств все равно не хватит, чтобы заплатить за все, что предусмотрено подписанными контрактами, считает военный эксперт. По некоторым оценкам, отметил он, Армения будет оплачивать вооружение за счет других статей бюджета, а пустоты будут заполняться за счет грантов от покровителей Армении. Например, определенные средства будут изъяты из статьи социальных расходов, а социальные программы будут финансироваться за счет зарубежных грантов.

Азербайджан учитывает все эти факторы, подчеркнул Рамалданов. Сегодня наша страна играет в регионе стабилизирующую роль - роль государства, очень заинтересованного в его стабильности и безопасности. Сегодняшний мир считается только с силой, и мы должны быть сильными.

"Хочу напомнить слова Президента, сказанные на первом заседании Милли Меджлиса 7-го созыва. Он сказал: "Теперь не только те, кто занимается политикой, но и, считаю, все люди в мире видят, что понятие международного права полностью подорвано. Архитектуры безопасности, сложившейся после Второй мировой войны, больше не существует, преобладает принцип "кто сильный, тот и прав", и некоторые крупные государства этого уже вовсе и не скрывают".

Только сильное государство может защитить свой суверенитет. Президент, являясь Верховным главнокомандующим, делает все, чтобы ВС страны постоянно набирались мощи и были готовы к защите суверенитета и целостности Азербайджана.

Мы стали свидетелями беспрецедентного давления на Азербайджан перед СОР29. Это показатель того, что в будущем наша страна может столкнуться с провокациями как со стороны Армении, так и со стороны других заинтересованных в дестабилизации региона кругов, которые пытаются говорить с Баку с позиции силы и диктовать нашей стране, как ей жить. Чтобы оставаться суверенным и независимым, Азербайджан должен иметь сильную во всех отношениях армию.

ВС Азербайджана постоянно развиваются, не стоят на месте. Появляются новые вооружения, новые системы, и наша армия должна идти в ногу с современными технологиями. Роль современного вооружения в оценке мощи государства очень важна во всех отношениях. Армия Азербайджана - это армия, отвечающая самым современным требованиям. Чтобы этот принцип сохранить, мы должны продолжать вооружаться новейшими системами и усиливать оборону и безопасность азербайджанского государства. Вооруженные силы - это гарант нашей безопасности. Так что решение о повышении оборонного бюджета страхует нас от любых угроз", - резюмировал Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева