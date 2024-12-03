Сеид Аббас Арагчи подчеркнул большой потенциал сотрудничества стран-членов ОЭС

Министр иностранных дел Ирана Сеид Аббас Арагчи заявил, что страны-члены Организации экономического сотрудничества (ОЭС) активно сотрудничают в различных областях, таких как торговля, транспорт, туризм, энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение, банковское дело и другие. Он подчеркнул, что страны ОЭС обладают большим потенциалом для развития в этих сферах, и их совместные усилия могут способствовать его полной реализации.

Как передает Day.Az, Арагчи отметил, что торговое соглашение ОЭС (ECITA), которое обсуждается уже почти 20 лет, необходимо реализовать для того, чтобы бизнесмены стран-членов могли воспользоваться преимуществами свободной торговли. В рамках председательства Ирана в ОЭС в 2024 году страна выбрала девиз "Создание устойчивого региона путем развития торговли". Он также отметил важность координации и оцифровки финансовых, банковских, таможенных и страховых систем для эффективной работы организации.

Министр подчеркнул, что Банк торговли и развития ОЭС должен быть наделен полномочиями, чтобы стать важным источником инвестиций и торговым промоутером в регионе. В Тегеране также были определены приоритетные проекты, которые должны стать важной частью повестки ОЭС и для которых необходимо выделить финансирование.

Организация экономического сотрудничества включает в себя такие страны, как Азербайджан, Пакистан, Турция, Иран, Афганистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан.