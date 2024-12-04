https://news.day.az/politics/1712788.html Ереван и Баку согласовали 90% текста мирного соглашения - Пашинян Ереван и Баку согласовали 90 процентов текста проекта мирного соглашения. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также отметил, что ожидает активизации работы по завершению процесса и подписанию упомянутого документа.
Ереван и Баку согласовали 90% текста мирного соглашения - Пашинян
Ереван и Баку согласовали 90 процентов текста проекта мирного соглашения.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он также отметил, что ожидает активизации работы по завершению процесса и подписанию упомянутого документа.
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