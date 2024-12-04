Ереван и Баку согласовали 90% текста мирного соглашения

Ереван и Баку согласовали 90 процентов текста проекта мирного соглашения.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он также отметил, что ожидает активизации работы по завершению процесса и подписанию упомянутого документа.