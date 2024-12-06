Ереван изо всех сил цепляется за уходящую администрацию США

Автор: Байрам Эльшадов

Администрации Байдена, которая не добилась за 4 года ровным счетом никаких успехов в США, осталось чуть больше месяца. Пока представители демпартии все еще сидят в своих креслах, армянские официальные лица, политики и представители диаспоры пытаются выторговать для себя выгодные условия в вопросе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Потому что новоизбранный президент Дональд Трамп по возвращению в Овальный кабинет будет заниматься внутренними делами. Вообще смешно, как армяне сейчас наивно считают, что Вашингтон может что-то диктовать Баку.

Тем не менее, глава минобороны Армении Сурен Папикян в спешке отправился с рабочим визитом в США, где встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Нынешняя американская администрация устами Остина пообещала Еревану всякие плюшки в виде "реформ в Вооруженных силах Армении" и "поддержать независимость и суверенитет Армении". Очевидно, что под красивыми словами подразумевается продолжение помощи армянам в милитаризации и дестабилизация ситуации. За фасадом "поддержки" скрывается коварная стратегия уходящей американской администрации, направленная на усиление их влияния в регионе. Применяя метод "кнута и пряника", нынешний Вашингтон преследует не миротворческие цели, а стремление закрепиться в геополитически значимой точке, где пересекаются интересы России, Турции и Ирана.

Что касается обещаний "реформ" в армянской армии, это явный сигнал о намерении использовать Ереван как военно-политический форпост в регионе. Примеры из других стран показывают, что подобная "помощь" оборачивается не только зависимостью от Вашингтона, но и потерей национального суверенитета в вопросах военной стратегии. Действия нынешней администрации США не направлены на долгосрочную стабилизацию. Скорее, это попытка создать дополнительные проблемы для республиканцев, которые будут вынуждены расхлебывать то, что натворили демократы.

Политика демпартии США в отношении Армении демонстрирует двойные стандарты, в которых официальные заявления о поддержке суверенитета служат лишь прикрытием для стратегических интересов. Поддержка реформ в ВС Армении обещается не бесплатно, взамен Вашингтон увеличивает рычаги влияния на Ереван, превращая "помощь" в инструмент геополитического давления. Подобное вмешательство может привести к росту нестабильности на Южном Кавказе, что противоречит интересам всех стран региона.

Появление Трампа в Белом доме не играет на руку Армении, которая сделала ошибочную ставку на демократов. От того мы и становимся свидетелями резко возросшей активности армянского военного руководства. При новом президенте внимание США будет смещено на внутренние проблемы, такие как экономика, миграция и восстановление доверия американцев. Это означает снижение интереса к Армении и перечеркивает все планы Еревана. В конечном итоге Армения останется наедине с вызовами, которые создала ей уходящая команда Байдена, как к стратегическому партнёру, что поставит под вопрос дальнейшие реформы, начатые при Байдене. Таким образом, спешка, с которой Армения пытается выторговать у уходящей администрации США "последние преференции", окажется контрпродуктивной.