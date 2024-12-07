https://news.day.az/politics/1713496.html Турция выражает надежду на завершение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в ближайшее время Турция надеется на скорейшее завершение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил журналистам председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай. Он отметил, что во многих регионах мира царит нестабильность.
Турция выражает надежду на завершение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в ближайшее время
Турция надеется на скорейшее завершение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил журналистам председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.
Он отметил, что во многих регионах мира царит нестабильность. Поэтому мы должны еще больше укреплять отношения между нашими странами.
"Надеемся на скорейшее завершение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией", - отметил Ф.Октай.
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