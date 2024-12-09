Армении следует начать действовать для восстановления прав западных азербайджанцев

Автор: Азер Гараев

Вопрос Западного Азербайджана является не только историческим, но и весьма актуальной темой сквозь призму международного права, прав человека и справедливости. Этот вопрос остается проблемой, оставившей неизгладимый след в исторической памяти азербайджанского народа.

В настоящее время более 120 миллионов человек во всем мире столкнулись с проблемой принудительного переселения в результате войн, вооруженных конфликтов и других причин. Большая часть этих людей была вынуждена покинуть свою родину и жить в тяжелых условиях. Защита прав вынужденных переселенцев, обеспечение их безопасности и достойных условий жизни должны стать одним из приоритетных вопросов для международного сообщества. Но для эффективного решения этой проблемы недостаточно усилий отдельных стран, важно масштабное международное сотрудничество и разработка совместных стратегий. Важную роль в этом направлении могут сыграть скоординированные действия между Организацией Объединенных Наций, международными организациями, поддерживающими беженцев, странами-донорами и неправительственными организациями. Реинтеграция вынужденных переселенцев, а также решение их социальных и экономических проблем - один из ключевых шагов к достижению целей как глобальной солидарности, так и устойчивого развития.

Как сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к участникам II Международной конференции на тему "Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении", проходившей в Баку, азербайджанский народ с начала прошлого века также столкнулся с проблемой переселения: "Азербайджанцы, проживавшие в Западном Азербайджане - на территории нынешней Армении, подверглись этнической чистке, были поэтапно насильственно изгнаны со своей исторической родины. В результате выселений, приобретших в 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах еще более устрашающий характер, сотни тысяч азербайджанцев покинули землю предков и нашли прибежище в Азербайджане. После этих ужасных депортаций в Армении не осталось ни одного азербайджанца, и Армения превратилась в моноэтническое государство".

Армения всячески пытается отрицать тот факт, что азербайджанский народ веками жил и создал богатое культурное наследие на земле своих предков. Это не только искажение исторических фактов, но и явное неуважение к нормам международного права и конвенциям об охране культурного наследия. Разрушение Арменией культурно - исторических памятников, кладбищ, мечетей и исторических поселений, созданных нашим народом в Западном Азербайджане на протяжении тысячелетий, не только закончилось физическим уничтожением, но и сопровождалось попытками фальсифицировать и присвоить себе это наследие. Нанесение серьезного ущерба азербайджанскому ашугскому искусству, признанному ЮНЕСКО, является особым примером этой политики вандализма. Армения стремилась уничтожить материальное и духовное наследие этого искусства, либо исказить его источник. Это удар не только по культурному наследию Азербайджана, но и по общечеловеческой культуре. В то же время сотни мечетей, расположенных в Западном Азербайджане, были либо полностью разрушены, либо были предприняты попытки с целью представить их как "армянское" наследие.

Эта политика этнической чистки, приведшая к изгнанию азербайджанского народа со своих исконных земель, является преступлением, направленным на разрушение культурных и исторических связей, сложившихся на протяжении тысячелетий. Но культурное наследие, созданное на этих территориях, несмотря на уничтожение, живет в национальной памяти азербайджанского народа и однажды будет восстановлено со своими историческими реалиями.

Эти агрессивные действия Армении должны быть осуждены международным сообществом, и должны быть предприняты конкретные шаги для сохранения этого культурного наследия. Вопрос Западного Азербайджана не получил должного внимания со стороны международной общественности. Международные организации, такие как ООН, ОБСЕ и Совет Европы, не приложили усилий для привлечения Армении к ответственности. Западные страны часто не уделяли этому вопросу внимания из-за политических интересов.

Азербайджанская Республика прилагает постоянные усилия для продвижения этого вопроса на международной арене. Община Западного Азербайджана, играя активную роль в этом направлении, доводит до международной общественности исторические факты. Требования о возвращении и шаги, предпринимаемые в этом направлении, нацелены на обеспечение справедливого решения проблемы.

Община Западного Азербайджана не раз призывала правительство Армении к искреннему диалогу, предлагала конкретные шаги по восстановлению исторической справедливости и установлению взаимопонимания в регионе. Однако правительство Армении последовательно игнорировало эти призывы и сохраняло позицию не начинать диалог. Армения должна начать переговоры с Общиной Западного Азербайджана, выполняя возложенные на нее международные обязательства, и принять реальные меры по восстановлению права западных азербайджанцев вернуться на свои исконные земли. Это важно с точки зрения обеспечения не только исторической справедливости, но и прочного мира в регионе.

Право западных азербайджанцев на возвращение является одним из фундаментальных прав человека. Международное сообщество должно предпринять конкретные шаги для восстановления справедливости и решения этого вопроса правовыми путями.

Азер Гараев, политолог