https://news.day.az/politics/1714271.html Азербайджан подчеркивает важность восстановления мира и стабильности в Сирии - МИД После падения режима Башара Асада в Сирии крайне важными остаются восстановление мира и стабильности в стране, а также прекращение гражданского конфликта. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу ситуации в Сирии, сообщает Day.Az.
Азербайджан подчеркивает важность восстановления мира и стабильности в Сирии - МИД
После падения режима Башара Асада в Сирии крайне важными остаются восстановление мира и стабильности в стране, а также прекращение гражданского конфликта.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу ситуации в Сирии, сообщает Day.Az.
"Азербайджанская Республика вновь выражает свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии, а также надеется на решение всех вопросов в соответствии с волей сирийского народа и посредством политического диалога внутри страны", - отмечается в заявлении.
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