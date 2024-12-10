Азербайджан подчеркивает важность восстановления мира и стабильности в Сирии

После падения режима Башара Асада в Сирии крайне важными остаются восстановление мира и стабильности в стране, а также прекращение гражданского конфликта.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу ситуации в Сирии, сообщает Day.Az.

"Азербайджанская Республика вновь выражает свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии, а также надеется на решение всех вопросов в соответствии с волей сирийского народа и посредством политического диалога внутри страны", - отмечается в заявлении.