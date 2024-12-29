Азербайджан сократил срок временного пребывания для граждан России

Срок временного пребывания граждан России в Азербайджане сокращен до 90 дней.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Так, срок временного пребывания граждан Российской Федерации, прибывших в Азербайджанскую Республику без визы, и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, не может превышать 90 дней в одном календарном году.

Решение вступает в силу с 1 января 2025 года.