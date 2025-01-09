Аргумент Пашиняна нельзя считать подтверждением "доброй воли" Армении.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в социальной сети "X" в ответ на высказывания премьер-министра Армении Н.Пашиняна.

"Интересно, что ваш "миролюбивый рассказ" обходит стороной важнейший столп установления прочного мира и стабильности в регионе - уважение территориальной целостности и суверенитета государств. Если Армения действительно заинтересована в установлении мира со своими соседями, почему все вы любыми средствами уклоняетесь от начала процесса отказа от претензий на территории, которые вы называете "Западной Арменией" и "Нагорно-Карабахской Республикой"? Извините, но ваш аргумент не может считаться подтверждением "доброй воли" Армении", - говорится в публикации.