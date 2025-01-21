Наша задача - подарить молодому поколению мир на Южном Кавказе

На границе звуков и слов, где языки порой бессильны, начинается музыка. Она - невидимая нить, соединяющая народы, культуры, души.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал выдающийся джазмен, народный артист Азербайджана Салман Гамбаров в аналитическом проекте "Диалог с Тофиком Аббасовым" на платформе Baku Network.

Салман Гамбаров - не просто музыкант, он голос эпохи, несущий в себе мудрость прошлого и стремление к гармонии будущего. Его слова - это больше, чем размышления о музыке. Это манифест, обращенный к народам Южного Кавказа: музыка способна стать мостом над пропастью политических, исторических и национальных конфликтов.

"Музыка объединяет людей, разрушая стены непонимания. Она лишает предрассудки их силы, заставляя слушать и чувствовать, без переводчиков и посредников", - говорит Гамбаров.

Эта идея для него - не просто философская концепция, а прожитая реальность. В 2010 году в Тбилиси на фестивале "Кавказ Джаз" Гамбаров был частью интернационального коллектива, где музыканты из Азербайджана, Грузии, Армении и Турции играли вместе, создавая нечто большее, чем музыку. Они создавали диалог.

"Мы были одной командой: армянский саксофонист, грузинский барабанщик, турецкий басист и я, азербайджанский пианист. Мы выступали в Тбилиси, Вильнюсе, а затем этот проект прекратился. Почему? Потому что мы вернули свои земли. И тут вдруг выяснилось, что дружба возможна только при определенных условиях. Это больно и неправильно", - делится он.

Но боль эта, по мнению Гамбарова, не повод для отчаяния, а призыв к действию.

Музыка для него - это инструмент борьбы с ложью. Он резко критикует попытки приписать Фикрету Амирову армянскую композицию, которую называет "абсолютной пошлостью".

"Фикрет Амиров был гением, а его сын Джамиль продолжает его дело. Культура - это наша идентичность. И если мы позволим лжи и посредственности заполонить её, то потеряем себя".

Вспоминая прошлое, Гамбаров возвращается к событиям 1987 года, когда он участвовал в музыкальном фестивале в Дилижане. Он помнит, как музыка использовалась в качестве инструмента националистической пропаганды.

Гамбаров верит, что творческая элита может стать локомотивом перемен. Но для этого нужно освободиться от страха перед общественным мнением и делать шаги навстречу.

Музыка, как утверждает Гамбаров, способна вернуть Южному Кавказу утраченное доверие. Это не просто ностальгия по прошлому, это стремление к будущему, где поколения будут жить в мире, создавая новую культуру.

"Мы должны смотреть вперёд, а не назад. Молодые поколения ждут от нас примера. И наша задача - подарить им мир, построенный на диалоге и взаимопонимании. Музыка может спасти нас. Но только если мы этого захотим", - отметил он.