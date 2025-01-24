https://news.day.az/politics/1725132.html В Азербайджане предлагается создание проекта парламентского волонтерства Комитет по молодежи и спорта Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана предлагает создать проект парламентского волонтерства. Как сообщает Day.Az, об этом заявил член комитета по молодежи и спорту Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров на сегодняшнем заседании комитета. "Во всех учреждениях и на мероприятиях работают волонтеры.
В Азербайджане предлагается создание проекта парламентского волонтерства
Комитет молодежи и спорта Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана предлагает создать проект парламентского волонтерства.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил член комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров на сегодняшнем заседании комитета.
"Во всех учреждениях и на мероприятиях работают волонтеры. Волонтеры в парламенте также могут внести значительный вклад в деятельность депутатов, взаимодействуя с ними и помогая в работе с гражданами. Это может стать ценным опытом для волонтеров и помощью для парламентариев", - отметил он.
Депутат также предложил создать рабочие группы в сфере молодежи и спорта.
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