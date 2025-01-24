В Азербайджане предлагается создание проекта парламентского волонтерства

Комитет молодежи и спорта Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана предлагает создать проект парламентского волонтерства.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил член комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров на сегодняшнем заседании комитета.

"Во всех учреждениях и на мероприятиях работают волонтеры. Волонтеры в парламенте также могут внести значительный вклад в деятельность депутатов, взаимодействуя с ними и помогая в работе с гражданами. Это может стать ценным опытом для волонтеров и помощью для парламентариев", - отметил он.