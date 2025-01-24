Запад в минувшем году подстрекал Армению к разрушению традиционных связей с Россией.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Российско-армянские отношения переживают непростой период. Во многом это следствие действий Запада, который в минувшем году наращивал давление на Армению, подстрекал ее к разрушению традиционных связей с Россией, навязывал чуждые армянскому народу ценностные ориентиры. К сожалению, в республике зачастую благосклонно реагировали на ничем не подкрепленные обещания США и ЕС заменить собой Россию для Армении", - говорится в заявлении.

Как отмечается, ОДКБ - краеугольный камень безопасности Армении, а членство в ЕАЭС - залог ее экономического благополучия.

"Мы неоднократно доносили до армянских друзей, что ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе о судьбе и интересах своих партнеров реально не задумываются. На Западе привыкли воспринимать их исключительно утилитарно. В Ереване не могли не обратить внимание на события, развернувшиеся в Грузии в конце прошлого года. Вероятно, слышали в Армении и нашумевшие циничные высказывания о "низкозатратности" для европейцев "проекта" по "отстыковке" Еревана от Москвы и советы армянскому населению быть готовым к "нескольким холодным зимам". В том же ряду - недавний прогноз американского аналитического центра "Stratfor", известного тесными связями с американскими спецслужбами. В нем открытым текстом говорится, что после смены администрации Вашингтон едва ли будет испытывать к Армении столь же горячий интерес", - сказали в МИД РФ.