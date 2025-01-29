"Не виноватая я..."

Автор: Мехти Ахмедзаде

В лицемерной ПАСЕ продолжаются бессмысленные попытки армянства оказать давление на Азербайджан и проходящий в стране справедливый суд над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности.

На пленарном заседании армянский депутат Айк Мамиджанян попытался представить нашу страну в искаженном свете, сделав громкие, но совершенно необоснованные заявления.

"Не существует в мире закона, который мог бы оправдать заключение и унижение армян в Баку. Не существует закона, который мог бы оправдать насильственное изгнание армян "Нагорного Карабаха" из своей родины. Не существует закона, который оправдывал бы жизнь в атмосфере ежедневной агрессии, угроз и ненависти со стороны Азербайджана", - сетует Мамиджанян.

Абсолютно субъективное и политически ангажированное заявление.

Во-первых, ушли армяне из Карабаха абсолютно добровольно. Во-вторых, агрессия была со стороны Армении на протяжении почти трех десятков лет. В Карабахском конфликте поставлена жирная точка, Азербайджан восстановил свой суверенитет и ожидает подписания мирного договора, который выгоден и армянской стороне, ибо будут открыты региональные коммуникации, что вдохнет жизнь в экономику Армении. О какой "атмосфере агрессии" заикается Мамиджанян?

В третьих, про унижение - в настоящее время в Азербайджане проживают армяне, особенно в смешанных браках. Азербайджанское законодательство гарантирует права всех граждан независимо от их национальности.

Все эти высказывания, лишенные юридической основы, направлены исключительно на формирование ложного образа жертвы и преследуют цель отвлечь внимание от реальных преступлений, совершенных представителями армянских вооруженных формирований.

Он сравнил события в Карабахе с историческими трагедиями, манипулируя фактами и, конечно же, умолчал о массовых убийствах мирных азербайджанцев, этнических чистках, организованных армянскими формированиями, и террористических актах, жертвами которых становились невинные люди. Он не сказал ни слова о том, что международное сообщество признает Карабах частью Азербайджана, и что армянские сепаратисты незаконно удерживали эту территорию десятилетиями. И не скажет, по понятным причинам.

Всю риторику Мамиджаняна можно сравнить с легендарной сценой из фильма "Бриллиантовая рука", где героиня в исполнении Светланы Светличной с наигранной искренностью произносит: "Невиноватая я!". Точно так же армянский депутат пытается оправдать очевидные преступления.

Мамиджаняну хотим сказать следующее: Нет такого закона, который позволял бы гражданам другой страны находиться на территории Азербайджана, нарушая его законы, занимаясь терроризмом и экстремизмом. Нет закона, который запретил бы Азербайджану наказывать преступников, совершивши преступления на его территории. Суверенное государство имеет полное право защищать свою территорию, обеспечивать безопасность своих граждан и судить виновных.

Судебные процессы в Баку проходят в строгом соответствии с международными правовыми нормами. Обвиняемым предоставляются все процессуальные права, и они несут ответственность за свои преступления перед законом, а не перед политическими интересами определенных кругов в ПАСЕ.

Попытки армянских политиков очернить Азербайджан и представить его действия как незаконные не имеют под собой никаких оснований. Азербайджан действует в рамках международного права, привлекая к ответственности виновных. Суд, проходящий в стране, является абсолютно справедливым, и никакие политические спекуляции не смогут изменить этот факт.