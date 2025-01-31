Никол Пашинян, как официант из итальянской кинокомедии

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, давно уже застолбивший за собой место не столько политического, сколько трагикомического персонажа, в очередной раз продемонстрировал свою схожесть с героями разного рода кинокомедий. На сей раз он обнаружил поразительную идентичность с героем одного короткого, но яркого эпизода из кинокомедии "Укрощение строптивого" с неподражаемыми Адриано Челентано и Орнеллой Мути.

Вспомните момент, когда к ним в ресторане подошел официант, чтобы принять заказ. Вспомните этот диалог.

"К рыбе я бы вам советовал белое вино из Боргонии 74-го года", - посоветовал официант.

Элио Кодоньо, а именно так звали героя Челентано, ответил отказом и поведал, что в Боргонии в 74-ом град уничтожил весь урожай винограда.

"А какая у вас рыба?", - поинтересовался он.

"Карп", - ответил официант.

"К карпу подойдет Мозельское белое 76-го года из винограда, выращенного на левом берегу", - изрек строптивый фермер.

"Тогда я бы вам советовал Мозельское белое 76-го года из винограда, выращенного на левом берегу", - услышал он от официанта, который не помнил, сколько ему лет, но отличался поразительной смекалкой.

"Почему?", - поинтересовался Элио.

"Потому что в Боргонии в 74-ом град уничтожил весь урожай винограда", - озвучил официант поистине неоспоримый аргумент, являвший собой яркий пример того, как можно чужую мысль выдать за собственную.

Никол Пашинян даже чисто внешне очень похож на официанта из той итальянской кинокомедии. Правда, в новом облике, без бороды. Но главное - он обладает таким же талантом выводить самого себя на чистую воду, не моргнув глазом и даже видя в этом не только сермяжную правду, но и смысл своего присутствия на армянской политической арене, которая давно уже смахивает на цирковую.

"Азербайджан предложил Армении совместно обратиться в ОБСЕ для ликвидации Минской группы", - еще в июле прошлого года, выступая на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В Минской группе нет необходимости, она сейчас не функционирует. Мы де-факто не позволим ей функционировать. Осталось де-юре. Юридически это отменить, и это покажет то, насколько искренней была Армения. Если Армения предпочитает сохранение Минской группы, значит, их территориальные претензии к нам продолжаются", - подчеркнул тогда глава государства.

В Ереване долго тужились, стараясь и рыбку съесть, и неприятность не нажить, но в итоге выдали нечто очень похожее на "аргумент" официанта из прекрасной итальянской кинокомедии. Право выдать предложение официального Баку за нечто собственное было предоставлено известному специалисту по "финтам ушами" Николу Пашиняну. И он, надо признать, не оплошал.

"Мы согласны с роспуском сопредседательства Минской группы на следующем основании: если конфликта нет, в чем смысл формата, занимающегося его обслуживанием? Но мы хотим убедиться, что роспуск сопредседательства Минской группы ОБСЕ означает то же самое и для Азербайджана", - изрек он.

То есть, Пашинян, как видим, примитивно жонглирует словами, пытаясь создать иллюзию "конструктивизма" с собственной стороны.

Практически аналогичный "трюк" он проделал и в ином вопросе. В конце прошлого года в интервью ВГТРК и РИА Новости Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскрыл содержание несогласованных Ереваном и Баку положений мирного договора. По его словам, из 17 пунктов договора осталось согласовать положения об отказе от взаимных исков сторон в международных судах и запрете размещения представителей третьих стран на границе Армении и Азербайджана.

"Одна из них касается воздержания от международных исков друг другу. Думаю, что это взаимоприемлемая статья", - заявил глава нашего государства.

И что вы думаете? На сегодняшней своей пресс-конференции Пашинян заявил:

"Армения допускает взаимный отзыв международных исков с Азербайджаном, если стороны полностью откажутся от претензий на двустороннем уровне".

Нет, ну "красавец" ведь! Практически один в один - официант, который повторил заказ героя итальянской кинокомедии, выдав сие за собственную рекомендацию. Как бы и ежу, даже иджеванскому, должно быть понятно, что уж коли Азербайджан сам выступает с какими-либо инициативами, то они его устраивают. Так что попытки "финтить ушами" тут не просто неуместны, но и смешны.

Теперь остается немного подождать, чтобы в конечном итоге услышать, как Пашинян заявит о том, что он всегда выступал против размещения представителей третьих стран на границе Армении и Азербайджана, но "коварные" чиновники из ЕС самолично утвердили решение о гражданской миссии ЕС в Армении, согласно которому европейские наблюдатели останутся в приграничных регионах Армении еще на два года, до 19 февраля 2027 года.

Получится что-то из другой, но не менее известной, правда, советской кинокомедии, героиня которой кричала: "Не виноватая я, он сам пришел!". Ну сам, так сам. В любом случае это Пашиняну нужно как-то разруливать ситуацию. В том числе и с вопросом открытия Зангезурского коридора. Уверен, что недалек тот день, когда он заявит, что всегда был против размещения наблюдательской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, что всегда ратовал за скорейшее открытие Зангезурского коридора.