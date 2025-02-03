https://news.day.az/politics/1727537.html Избраны председатель, зампредседателя и секретарь дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса 3 февраля состоялось первое заседание новосформированной дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана VII созыва. Как сообщает Day.Az, на заседании под председательством члена комиссии Саттара Мохбалыева были рассмотрены организационные вопросы.
Избраны председатель, зампредседателя и секретарь дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса
3 февраля состоялось первое заседание новосформированной дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана VII созыва.
Как сообщает Day.Az, на заседании под председательством члена комиссии Саттара Мохбалыева были рассмотрены организационные вопросы.
В результате голосования председателем комиссии был избран Эльдар Ибрагимов, заместителем председателя - Асим Моллазаде, секретарем - Кямал Джафаров.
На заседании присутствовали члены комиссии Хикмет Мамедов, Низами Сафаров, Афат Гасанова, Кемаледдин Гафаров, Насиб Магамалиев, Машхур Мамедов и Малахат Ибрагимгызы.
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