Состоялась встреча госкомиссий Азербайджана и Армении по делам военнопленных

7 февраля 2025 года на государственной границе Азербайджана и Армении состоялась встреча представителей Государственной Комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджанской Республики и Межведомственной комиссии по делам военнопленных, удержанных и пропавших (местонахождение неизвестно) без вести лиц Республики Армения.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Государственную Комиссию Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

"На встрече состоялся обмен мнениями по вопросу выяснения судьбы пропавших без вести лиц и достигнута договоренность о продолжении обсуждений на двусторонней основе между комиссиями", - говорится в сообщении.