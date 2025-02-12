https://news.day.az/politics/1729726.html Дело обвиняемого в госизмене направлено в Бакинский суд Завершено судебное расследование по уголовному делу Бахруза Самедова, обвиняемого в государственной измене. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям и передано в производство судьи Эльнура Нуриева. Подготовительное заседание суда назначено на 21 февраля.
Дело обвиняемого в госизмене направлено в Бакинский суд
Завершено судебное расследование по уголовному делу Бахруза Самедова, обвиняемого в государственной измене.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям и передано в производство судьи Эльнура Нуриева.
Подготовительное заседание суда назначено на 21 февраля.
Напомним, что Бахруз Самедов был задержан в августе прошлого года и обвиняется по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
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