Дело обвиняемого в госизмене направлено в Бакинский суд

Завершено судебное расследование по уголовному делу Бахруза Самедова, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям и передано в производство судьи Эльнура Нуриева.

Подготовительное заседание суда назначено на 21 февраля.

Напомним, что Бахруз Самедов был задержан в августе прошлого года и обвиняется по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.