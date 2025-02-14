170 азербайджанцев, взятых армянами в плен и заложники, были убиты с применением пыток

170 человек, взятых в заложники и плен армянами, были преднамеренно убиты с применением пыток, передает Trend.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал государственный обвинитель Фуад Мусаев во время оглашения на суде в Баку фактов насильственных исчезновений, взятия в плен и заложники, а также пыток в период армянской агрессии.

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