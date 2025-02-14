https://news.day.az/politics/1730407.html 170 азербайджанцев, взятых армянами в плен и заложники, были убиты с применением пыток 170 человек, взятых в заложники и плен армянами, были преднамеренно убиты с применением пыток, передает Trend.
170 азербайджанцев, взятых армянами в плен и заложники, были убиты с применением пыток
170 человек, взятых в заложники и плен армянами, были преднамеренно убиты с применением пыток, передает Trend.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал государственный обвинитель Фуад Мусаев во время оглашения на суде в Баку фактов насильственных исчезновений, взятия в плен и заложники, а также пыток в период армянской агрессии.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре