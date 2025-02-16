Главы МИД Азербайджана и Ирака обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

15 февраля министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Хусейном.

Как сообщает Day.Az, об этом информацию распространило Министерство иностранных дел. В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения и региональные вопросы между Азербайджаном и Ираком.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что взаимные визиты на высоком уровне, интенсивный политический диалог между нашими странами вносят важный вклад в позитивное продвижение сотрудничества в политической, экономической, торговой, энергетической, образовательной, культурной и других сферах. Стороны также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Еще раз было подчеркнуто значение установления мира и стабильности в регионе.

Подчеркивалось, что отношения между Азербайджаном и Ираком, основанные на исторической дружбе и солидарности, отражаются и на международных платформах. Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн с удовлетворением вспомнил встречу, проведенную во время визита в нашу страну, и обсуждения, связанные с развитием наших связей, отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном, указал на хорошие возможности для расширения двустороннего сотрудничества.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.