В Казахстане рассказали о стратегических направлениях для развития сотрудничества с Азербайджаном

Казахстан видит большие перспективы для углубления сотрудничества с Азербайджаном, что обусловлено геополитическим положением и стратегическими интересами обеих стран.

Как передает Day.Az, в интервью Trend заместитель председателя Комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Кайрат Джумагулов отметил, что существует значительный потенциал для развития совместных проектов в нескольких ключевых областях.

"Прежде всего, это энергетика. Мы рассматриваем возможность использования таких транспортных коридоров, как Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, для транспортировки нефти и газа. Это не только диверсифицирует поставки, но и поможет улучшить логистику, что важно для повышения энергетической безопасности", - подчеркнул Джумагулов.

Он также отметил важность развития возобновляемой энергетики: "Большое внимание уделяется созданию солнечных и ветровых электростанций, что соответствует мировым тенденциям перехода на чистые источники энергии".

Касаемо транспорта и логистики, Джумагулов отметил, что "модернизация инфраструктуры и развитие интегрированных систем позволит снизить логистические издержки и ускорить транспортные потоки, что усилит экономическую интеграцию Центральной Азии, Кавказа и Европы".

По его словам, сотрудничество в агропромышленном комплексе также имеет значительный потенциал. "Мы можем обмениваться агротехнологиями и развивать совместные перерабатывающие мощности, что повысит качество продукции и укрепит продовольственную безопасность".

"Сфера инноваций и высоких технологий также является важным направлением для сотрудничества. Совместные усилия в цифровизации экономики, кибербезопасности и создании технологических кластеров помогут ускорить технологический прогресс и привлечь дополнительные инвестиции", - добавил К.Джумагулов.