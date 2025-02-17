Посольство Азербайджана в Сирии возобновило свою работу - спустя 13 лет
Азербайджанская Республика возобновила деятельность своего посольства в Дамаске после 13-летнего перерыва.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел.
В связи с этим временный поверенный посольства уже командирован в Дамаск и приступил к работе.
Азербайджанская Республика, основываясь на принципах международного права, поддерживает установление стабильности и мира в Сирии.
В этот важный период, когда отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Сирией переходят на новый уровень, создавая возможности для развития партнерства в политической, экономической, культурной и других сферах, посольство будет активно поддерживать развитие двусторонних связей в тесном сотрудничестве с сирийским переходным правительством.
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