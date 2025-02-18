Стало известно место проведения заседания межправкомиссии между Азербайджаном и Сербией

Очередное заседание межправкомиссии между Азербайджаном и Сербией пройдет в Белграде.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на приёме по случаю Дня государственности и Дня Вооружённых сил Сербии.

"Отношения между двумя странами построены на взаимном уважении. Сербия внесла значимый вклад в успешное проведение COP29 в ноябре прошлого года в Баку. В частности, мы высоко ценим участие в этом мероприятии Президента Александра Вучича", - сказал он.

С.Бабаев отметил, что между Азербайджаном и Сербией подписано более 50 документов.

"Торговый оборот в прошлом году вырос более чем 17 раз. Наше сотрудничество в традиционной и возобновляемой энергетике вступило в новый этап развития. Сербия играет роль транзитной страны в экспорте наших энергоресурсов. В центре внимания находится вопрос развития сотрудничества в таких сферах, как финансы, сельское хозяйство. До сегодняшнего дня было проведено восемь заседаний межправительственной комиссии. Очередное заседание пройдет в этом году в Белграде", - добавил он.